Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye gelmek için havalanan, içinde 20 personelin bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta yer alan personellerin şehit olduğu bilgisi verildi. Peki, C-130 kargo uçağı özellikleri neler? C-130 kargo uçağı ne zamandan beri kullanılıyor?

C-130 KARGO UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Lockheed Martin şirketinin ürettiği C-130'lar ilk kez Aralık 1956'da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Lockheed Martin bugüne kadar 2.500'den fazla C-130 teslim ettiklerini ve uçağın halen 70 ülkede kullanıldığını söylüyor.

C-130 Hercules uçakları helikopterler, zırhlı araçlar gibi büyük kargoları ve askeri personeli taşıyabiliyor. Ayrıca orman yangınlarına müdahalede ya da hava ambulans olarak da kullanılabiliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne göre üç mürettebatlı uçak 92 yolcu, 72 tam teçhizatlı asker ve 64 paraşütçü taşıyabiliyor. 29 metre uzunluğundaki bu modelde dört pervaneli bir motor bulunuyor. Uçağın kanat genişliği 40 metre. Boş ağırlığı 34 ton, azami kalkış ağırlığı 79 ton. Uçak yaklaşık 4 bin kilometrelik menzile sahip ve 10 saat havada kalabiliyor.

TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNDE KAÇ C-130 VAR?

TRT Haber'e göre Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1964-91 yılları arasında iki farklı modelde toplam 13 adet C-130 uçağı girdi. 2012 yılında acil ihtiyaç kapsamında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinden hizmet dışına çıkarılan altı adet C-130E nakliye uçağı daha satın alındı. TRT Haber'e göre Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde halen 19 adet C-130B/E uçağı bulunuyor. Kayseri'deki 222'nci Filo Komutanlığı'na bağlı görev yapan uçaklar altı yılda bir bakımdan geçiriliyor. Modernizasyondan geçirilen uçakların 2040'a kadar hizmet vermesi öngörülüyor.