Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci İ.A.M.'nin düzenlendiği saldırı kamuoyunda bir kez daha "incel" tartışması başlattı. Sosyal medyada sık sık karşılaşılan C31K'nın da ne olduğu araştırılıyor. Peki, C31K nedir? C31K grubunun amacı ne? C31K açılımı ne?

C31K NEDİR, AÇILIMI NE?

Açılımı "Cehennemin 31. Katı" olan C31K, başta Telegram ve Discord olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında örgütlenen radikal bir topluluktur. Kendilerini nihilist, neo-Nazi veya aşırı uç ideolojilerle tanımlayan ve yaşları 12 ila 18 arası değişen bu grup, internetin karanlık köşelerinde şiddet içerikli paylaşımlarıyla biliniyor.

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, C31K isimli Telegram kanalında saldırıya ait sansürsüz görüntülerin paylaşıldığı ve failin "kahraman" ilan edildiği tespit edildi. Yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı.

C31K'NIN TEMEL FAALİYETLERİ NELER?

Hayvan İşkencesi: Grubun, kedilere eziyet ettikleri ve bu görüntüleri paylaştıkları bilinen en temel ve tepki çeken özelliklerinden biridir.

Şiddet Güzellemesi: Nefret söylemi yaymak, suç örgütü propagandası yapmak ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunmak grubun temel motivasyonları arasındadır.

İncel Kültürü ile Bağlantı: Grup üyelerinin sıklıkla kadın düşmanlığı ve sosyal dışlanmışlık üzerine kurulu "İncel" (istem dışı bekarlar) ideolojisiyle bağları olduğu belirtilmektedir.