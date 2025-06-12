Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Mahiroğlu'nun yaşamı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli?





CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

İş adamı Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980’lerin sonunda İngiltere’ye giderek hem dilini geliştirdi hem de iş dünyasına adım attı.

Tekstil Sektöründeki Başarıları

Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra kendi markasını kurmak için önemli bir adım attı. 1991 yılında Armondi Tekstil şirketini satın aldı ve Top Shop, New Look, Dorothy Perkins, Tesco, Evans gibi birçok önemli markanın üreticiliğini üstlendi.

Select Tekstil Firmasının Satın Alınması

2007 yılında mali krize giren İngiliz tekstil firması Select’i satın alan Cafer Mahiroğlu, firmanın 350’ye yakın mağazasını yönetmeye başladı. İngiltere’nin en zengin 100 ismi arasında yer alan Mahiroğlu, sık sık maddi zorluk yaşayan ve batma noktasındaki markaları satın alarak yeniden canlandırmasıyla tanınıyor.

E-Ticaret ve Medya Yatırımları

2008 yılında Türkiye’nin önemli online alışveriş sitelerinden Markafoni’yi satın alan Mahiroğlu, 2017 yılında ise Markafoni’nin yanı sıra Halk TV’yi de satın alarak medya sektörüne giriş yaptı. Bu yatırımlarıyla iş dünyasındaki etkisini genişletti.

Forbes Kapak Hikayesi

Uluslararası ekonomi dergisi Forbes’in Türkiye versiyonu, Kasım 2016 sayısında Cafer Mahiroğlu’nun iş hayatındaki başarı hikayesini kapak konusu yaptı.

CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında, Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgide, Başsavcılığın, 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında, "suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş’ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin iddialar üzerine Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Bu nedenlerle, yurt dışına çıktığı tespit edilen Mahiroğlu ile ilgili, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yakalama emri kararı verildiği" bildirildi.