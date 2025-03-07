Çağatay Ulusoy başrolde: Eşref Rüya'nın yayın tarihi belli oldu...

Yayınlanma: 07.03.2025 - 22:49

Güncelleme: 07.03.2025 - 22:49

Eşref Rüya dizisinin yayın tarihi belli oldu. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ethem Özışık'ın senaristliğini üstlendiği Eşref Rüya dizisi 19 Mart'tan itibaren çarşamba akşamları Kanal D'de ekranlara gelecek.

Dizide Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'e Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım ve Macit Koper gibi isimler eşlik edecek.

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyordur. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir.