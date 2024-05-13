Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği 'Kübra'nın 2. sezon tarihi belli oldu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:09

Güncelleme: 13.05.2024 - 15:09

Netflix yerli dizisi Kübra'nın 2. sezonunun geleceğini duyurmuştu. 2. sezon tarihi için Haziran ayı işaret edilirken konusu ve ilk görselleri de paylaşılmıştı.

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Kübra dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Kübra yeni sezon tarihi hakkında beklenen açıklama geldi.

YENİ SEZON HAZİRAN'DA GELİYOR

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın oturduğu Kübra dizisinin ikinci sezonu, 6 Haziran'da izleyicilerle buluşacak.

Netflix, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Hâlâ aynı yolda mısın Semavi? Kübra 2. sezon 6 Haziran'da sadece Netflix'te.'' ifadelerini kullandı.

KÜBRA 2. SEZON KONUSU

Senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Kübra'nın yeni sezon konusu belli oldu.

Netflix, OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini 'Semavi' yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?"

KÜBRA 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Tıpkı ilk sezondaki gibi başrolde Çağatay Ulusoy yer alacak.

Ulusoy'un yanı sıra Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meric Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler de kadroda bulunuyor



