Serenay Sarıkaya başrollü Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'den fragman!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:52

Güncelleme: 03.05.2024 - 19:52

Netflix'in yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'den yeni bir fargman yayımlandı. Aşk-ı Memnu, Medcezir gibi dizilerle adını duyuran Ece Yörenç'in yaratıcılığını üstlendiği dizi bu ay izleyicisi ile buluşacak.

Serenay Sarıkaya'ya Boran Kuzum, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Esra Ruşan, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral gibi isimlerin eşlik ettiği dizide Bertan Başaran yönetmen koltuğunda oturuyor.

Dizinin konusu ise şöyle:

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılığın acısından sıyrılıp “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.

Dizi 9 Mayıs'ta Netflix kütüphanesine eklenecek.