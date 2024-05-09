İşte Netflix’te en çok izlenen 5 film! Zirvede yerli yapım var
Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 5 film listesini yayımladı. Peki, zirvede hangi film var? İşte, bu hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…
5. Barbarian
4. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
3. Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
2. Balayımsı
1. Ölümlü Dünya 2
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