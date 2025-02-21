Çağla Şıkel güzellik sırrını açıkladı: Her sabah içiyor!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:13

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:13

Son dönemde özel hayatı, estetik tercihleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Çağla Şıkel, şimdi de güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle de konuşulmuş, bazı takipçileri "Dolguyu fazla kaçırmış" yorumlarını yapmıştı. Şıkel, bu kez güzellik sırlarını ve günlük rutinini paylaştı.

ÇAĞLA ŞIKEL’İN GÜZELLİK SIRRI: ALTIN SÜTÜ

Çağla Şıkel'in güzellik sırrı, her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla yapılan 'Altın Sütü' olarak ortaya çıktı. Ünlü isim, haftanın her günü ekranlarda olmasına rağmen, 'Altın Sütü' içmeden asla ekrana çıkmadığını belirtiyor. Şıkel, bunun yanı sıra düzenli spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye de büyük özen gösteriyor.

ALTIN SÜTÜ NEDİR?



Son yıllarda sağlık ve güzellik dünyasında popülerleşen altın süt, ana maddesi zerdeçal olan ve ismini bu baharatın canlı sarı renginden alan bir içecektir. Yapımında toz zerdeçal, süt, toz tarçın, karabiber ve bal gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan bu içecek, dünyada "golden milk" adıyla da biliniyor. Sıcak bir içecek olarak tüketilen altın süt, mutfaklarda kolayca bulunan malzemelerle pratik bir şekilde yapılabiliyor.

ALTIN SÜT TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı inek, keçi veya Hindistan cevizi sütü

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı bal

İsteğe göre çubuk tarçın

Yapılışı:

Cezvenize Hindistan cevizi sütünü koyun ve kısık ateşte ısıtın. Süt kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın. Süt ılıdıktan sonra içine toz zerdeçal, toz tarçın ve karabiberi ekleyin, karıştırın. Son olarak bal ya da doğal bitkisel tatlandırıcıyı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Altın sütü kupalara doldurun ve isteğe göre çubuk tarçınla süsleyerek servis edin.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

Altın süt, Hindistan cevizi sütü, karabiber, zerdeçal ve tarçın gibi zengin içerikleri sayesinde vücuda birçok fayda sağlar. Vücudun günlük ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin alımına katkıda bulunarak, organların normal fonksiyonlarını sürdürmesine yardımcı olur. Ayrıca, bu içecek, vücuda rahatlatıcı ve iltihap önleyici etkiler sunar.