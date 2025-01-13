Çağla Şıkel '15 yaş küçük sevgili' iddialarına yanıt verdi!

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddialarına yanıt verdi.

Çağla Şıkel '15 yaş küçük sevgili' iddialarına yanıt verdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:18

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son günlerde hakkında çıkan "sevgilisi kendisinden 15 yaş küçük" iddialarına yanıt verdi.

Şıkel, 2015 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile yollarını ayırarak 2 çocuk sahibi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında sevgilisiyle görüntülenen Çağla Şıkel, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan haberlerle ilgili sitem etti.

46 yaşındaki Şıkel, iddialara tepki göstererek, "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse ve benim 60 yaşında olmam gerekiyor, teşekkürler" şeklinde bir açıklama yaptı.


Etiketler: #Çağla Şikel #emre altuğ

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