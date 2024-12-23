Çağla Şıkel oğlunun sağlık durumunu paylaştı: Kuzey Altuğ'dan korkutan haber!

Çağla Şıkel'in büyük oğlu Kuzey, Erzurum’daki tatilde el bileğini kırdı. Şıkel, oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Çağla Şıkel oğlunun sağlık durumunu paylaştı: Kuzey Altuğ'dan korkutan haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:34

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile şarkıcı Emre Altuğ’un büyük oğlu Kuzey Altuğ, Erzurum’daki kış tatilinde kayak yaparken el bileğini kırdı.

Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


Kuzey'in düşme anını gözleriyle gördüğünü belirten Şıkel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen - tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun."


Ünlü isim, geçmiş olsun dileklerini ileten takipçilerine teşekkür ederek, küçük oğlu Uzay’ın tatil keyfinin devam ettiğini belirtti:

"Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Uzay, son hızla kaymaya devam ediyor. Sağ salim döneceğiz inşallah."


Etiketler: #Çağla Şikel #kayak #Kuzey Altuğ

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