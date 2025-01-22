Çağla Şıkel’den Kartalkaya’daki yangın faciasına tepki: 'Düşündükçe deliriyorum'

Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına sanat dünyasının ünlü isimleri üzüntülerini dile getirdi. Çağla Şıkel, "Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Suçlular en ağır cezayı çekmeli," dedi.

Çağla Şıkel’den Kartalkaya’daki yangın faciasına tepki: 'Düşündükçe deliriyorum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:34

Kartalkaya'da oteldeki yangında can kaybı ve yaşananlar için sanat dünyasının ünlü isimleri de üzüntülerini paylaştı.

Sunucu Çağla Şıkel de, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facia nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Faciadan büyük bir acı duyduğunu ifade eden Şıkel, "Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum. Korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Yüreğimizin acısını dindirmeyecek ama suçlular umarım en ağır cezayı çekecek" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Çağla Şikel #Kartalkaya

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