Çağla Şıkel'in o hareketi hayranlarını kızdırdı: Tepki yağdı!

22.08.2025 09:53:00
Çağla Şıkel, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında görülen şiddet davasıyla ilgili Bulutsuz'a destek vermişti. Şıkel 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Güven ile aynı tiyatro oyununda başrol olacağını açıkladı. Şıkel'e tepki yağdı.

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel de daha önce yaptığı bir açıklamada "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz" diyerek Deniz Bulutsuz'a destek vermişti.

Şıkel'in önceki gün '7 Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyununda Ozan Güven ile başrolde yer alacağını açıklaması hayranlarını kızdırdı.

"NEFİS BİR HEYECAN YAŞIYORUM"

"Nefis bir heyecan yaşıyorum. Provalar haftaya başlıyor" diyen Şıkel'e tepki yağdı.

