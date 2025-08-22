Çağla Şıkel'in o hareketi hayranlarını kızdırdı: Tepki yağdı!

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel de daha önce yaptığı bir açıklamada "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz" diyerek Deniz Bulutsuz'a destek vermişti.

Şıkel'in önceki gün '7 Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyununda Ozan Güven ile başrolde yer alacağını açıklaması hayranlarını kızdırdı.

"NEFİS BİR HEYECAN YAŞIYORUM"

"Nefis bir heyecan yaşıyorum. Provalar haftaya başlıyor" diyen Şıkel'e tepki yağdı.