Çağlar Ertuğrul kız çocuklarının eğitimine destek vermek için kulaç atacak

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, 24 Ağustos’ta düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılarak Koruncuk Vakfı yararına yarışacak. Dünyanın kıtalararası tek yüzme yarışı olma özelliğini taşıyan etkinlikte Ertuğrul, kız çocuklarının eğitim yolculuğuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kulaç atacak.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE DESTEK



Koruncuk Vakfı, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altında olan kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar barınma ve bakım hizmeti sunarken, üniversite eğitimlerini ve mesleki gelişimlerini de destekliyor. Çağlar Ertuğrul, yarış öncesinde yaptığı açıklamada kız çocuklarının güvenli bir ortamda büyüyüp eğitimlerine devam edebilmesi için destek çağrısında bulundu.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI



24 Ağustos’ta gerçekleşecek yarış kapsamında oyuncu, Koruncuk Vakfı yararına bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyadan elde edilecek gelir, Koruncuk kızlarının eğitimine katkı sağlayacak.

DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞTİ



Çağlar Ertuğrul, daha önce de rol aldığı Prens dizisinin 3. sezonundan kazandığı tüm geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlayarak örnek bir davranış sergilemişti.