Çağlar Ertuğrul kız çocuklarının eğitimine destek vermek için yüzdü: 'Hayalimi gerçekleştirdim'

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Kıtalararası Yüzme Yarışları’na katılarak Koruncuk Vakfı yararına yüzdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ertuğrul, “Boğaz'da yüzmek hayalimdi, bugüne kısmetmiş... Bu başarılı organizasyonda emeği geçenlere tebrikler, ayrıca Koruncuk adına açılan bağış kampanyalarına destek olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE DESTEK

24 Ağustos’ta gerçekleştirilen ve dünyanın kıtalararası tek yüzme yarışı olma özelliğini taşıyan etkinlikte Ertuğrul, kız çocuklarının eğitim yolculuğuna dikkat çekmek amacıyla kulaç attı.

Koruncuk Vakfı, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altında olan kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar barınma ve bakım hizmeti sağlarken, üniversite eğitimlerini ve mesleki gelişimlerini de destekliyor. Çağlar Ertuğrul da yarış öncesinde yaptığı açıklamada kız çocuklarının güvenli bir ortamda büyüyüp eğitimlerini sürdürebilmesi için destek çağrısında bulunmuştu.