İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Çakal gözaltına alındı. Peki, Çakal kimdir? Çakal kaç yaşında, nereli? Çakal neden gözaltına alındı?

ÇAKAL KİMDİR?

Emirhan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında Bursa'da doğdu. Bilinen sahne adıyla Cakal, Türk rap şarkıcısı ve söz yazarıdır.

ÇAKAL'IN KARİYERİ VE ŞARKILARI

Rap müziğe başlaması 2020 yılında Reckol ile yayımladıkları "Kanalım Yok" isimli şarkıyla olsa da asıl çıkış yapması aynı senenin sonunda yayımladığı "Puşt" ve Reckol ile 2021 yılında yayımladıkları "Perros Blancos" ve "Glock" adlı şarkılar sayesinde olmuştur.

ÇAKAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Teknik ve fiziki takiple uzun süredir yürütülen soruşturmada, 'uyuşturucu madde kullanma ve temin etme' suçlamalarıyla sosyal medyada tanınan isimler de hedef alındı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konuldu. Sabah'ın aktardığı habere göre; operasyon kapsamında, Çakal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.