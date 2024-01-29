Çalışanların psikolojik desteğe ihtiyacı var!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:18

Güncelleme: 29.01.2024 - 14:18

AVİTA 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU SONUÇLARI AÇIKLANDI:

ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYACI VAR

Sektörün lider markası AVİTA’nın geliştirdiği Çalışan Destek Programı; iş yerinde verimliliği ve kârlılığı artırmak amacıyla İnsan Kaynakları yöneticilerine ve kurumlara destek olmaya devam ediyor. İş-yaşam dengesini kurma konusunda yaklaşık 2 milyon çalışanın ve aile bireylerinin hayatında fark yaratıyor. AVİTA’nın 2023 yılında hizmet verdiği kurumların çalışan ve aile bireylerinin kullanımlarından derlediği raporda önemli detaylar yer alıyor.

2023 yılında çalışanlar en çok psikolojik destek aldı

Son zamanlarda çalışanlara dair yapılan araştırmalara göre çalışanların yaşadığı sorunlar ve stres; iş kazalarına ve psikolojik kökenli hastalıklara, iş yerinde davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Bu nedenle ruh sağlığımızda oluşan problemler hayatımızın her alanına sirayet ediyor ve mutlu bir şekilde yaşamımızı sürdürmeyi engelliyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) 2012'den beri yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun 2023 yılı sonuçlarında 150'yi aşkın ülke incelendi ve Türkiye 106. sırada yer aldı. AVİTA Çalışan Destek Programı değerlendirme raporunda çıkan sonuçlar, BM’nin raporunda da bulunan mutluluk tablomuzu özetliyor.

Türkiye’nin önde gelen birçok markasına danışmanlık hizmeti veren AVİTA’nın Çalışan Destek Programı kullanımları üzerine hazırladığı rapor, Türkiye’nin mutluluk seviyesi konusunda bize önemli ipuçları veriyor. 2023 Yılı Değerlendirme Raporu’na göre en çok tercih edilen hizmet %44 ile Psikolojik Danışmanlık oldu. Çalışanların en çok talep ettiği ikinci hizmet ise %28 ile, 2023 yılında vatandaşların en çok sorun yaşadığı ev sahibi kiracı ilişkilerini konu alan Mevzuat Danışmanlığı oldu. Geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen hizmetlerinden biri de Tıbbi Bilgi Danışmanlığı olarak raporda ön planda yer aldı. Tıbbi konularda desteğe ihtiyaç duyanların oranı %8 olurken, arayanlar en çok dahiliye ve çocuk hastalıkları konusunda destek aldılar.

Çalışanların 2023 yılında danışmanlık aldıkları diğer alanlara baktığımızda, Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (%6), Mali Bilgi (%6), Veteriner Danışmanlığı (%2), Genel Bilgi (%6), Bel, Boyun, Sırt Ağrıları ve Ofis Ergonomisi (%1) de yer alıyor. 2023 yılında çeşitli konularda danışmanlık hizmeti alanların dağılımı %61 Kadın ve %39 Erkek olarak gerçekleşti. Erkek çalışanlar en çok Mevzuat Danışmanlığı hizmeti alırken ve kadın çalışanlar ise en çok Psikolojik Danışmanlık alanında hizmet almak için uzmanlara ulaştılar.

Psikolojik Danışmanlık hizmetini alanların %83’ü kendileri ile ilgili destek alırken %15’i eşleri ve aile bireyleri, %2’si de çocukları ile ilgili konularda uzmanlara ulaştı. En fazla çağrı alınan psikolojik destek konusu %18 ile kaygı belirtileri oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların %8’i depresif belirtiler, %5’i çocuk gelişimi, %5’i ilişki sorunları, %4’ü evlilik sorunları üzerine danışmanlık almak için başvurdular.

AVİTA Satış Müdürü Özge Yılmazlar, yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Günümüzün hızlı tempolu iş ortamında, kurumlar çalışanlarına kapsamlı destek sağlamalarının önemini biliyorlar. Etkili bir çalışan destek programının, çalışan memnuniyetini ve üretkenliğini arttırdığını gözlemliyoruz. AVİTA olarak, 7 gün 24 saat boyunca Psikolojik Danışmanlık, Mevzuat Danışmanlığı, Tıbbi Bilgi, Mali Bilgi, Yenidoğan Bakımı, Sağlıklı Beslenme, Bitki Bakım Danışmanlığı, Bel-Boyun-Sırt Ağrıları ve Ofis Ergonomisi, Veteriner Danışmanlığı, TeknoDestek ve Genel Bilgi alanlarında çalışanların ve aile bireylerinin yanlarında oluyoruz. Gerekli durumlarda danışanlarımıza yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Kurumların çalışanlarına bu geniş kapsamlı destekle daha sağlıklı ve üretken bir çalışma ortamı sunmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Bankacılık sektörü ve kira uyuşmazlıkları ön planda

Son dönemlerde tartışılan en önemli konular arasında yer alan ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar 2023 kullanımlarının ana maddeleri arasında kalmaya devam etti. Çalışanlar yaşadıkları bu sorunu çözebilmek adına çözüm yolları arıyorlar. AVİTA Çalışan Destek Programı 2023 Değerlendirme Raporu’nda yer alan sonuçlara göre çalışanların ve aile bireylerinin en çok danışmanlık hizmeti aldığı ikinci konu olan Mevzuat Danışmanlığı oranı %28 olarak gerçekleşti. Danışanların özellikle mevzuat danışmanları ile paylaştığı sorunlar arasında şu konu başlıkları öne çıkıyor; kira bedellerindeki artış, depozito bedeli, kiralık alanın tahliyesi, kiracının kirayı vaktinde ödememesi, mülkün tadilata girmesi, vb...

Raporda dikkat çeken diğer bir konu ise en çok danışmanlık alan sektörler arasında bankacılığın ön plana çıkması. AVİTA 2023 Yılı Değerlendirme Raporu’na göre en çok danışmanlık alan meslek grubu %30 ile bankacılık sektörü oldu. Bankacılar özellikle psikolojik danışmanlık desteği alırken, iş stresi ve kaygı belirtileri sendromlarını dile getiriyorlar. Bir diğer konu başlığı da işe bağlı kariyer ve özel yaşam dengesi sorunları olarak ön plana çıkıyor. Bankacılık sektöründen sonra en çok danışmanlık alan sektörlerin başında teknoloji, enerji, havacılık ve lojistik geliyor.