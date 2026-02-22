Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey

Çamaşır makinesi hayatı kolaylaştırsa da yanlış kullanım ciddi masraflara neden olabilir. Özellikle hassas, ağır ya da makine için riskli parçalar hem tambura hem motora zarar verebilir. İşte uzmanların makineye atmama konusunda uyardığı eşyalar:

1. SÜTYEN (ÖZELLİKLE BALENLİ MODELLER)

Balen telleri yıkama sırasında yerinden çıkabilir. Bu teller tambura zarar verebilir ya da makinenin içine kaçabilir. Elde yıkamak ya da özel yıkama torbası kullanmak daha güvenlidir.

2. DERİ ÜRÜNLER

Deri ceket, pantolon ya da etekler makinede formunu kaybeder, çatlar ve sertleşir. Deri ürünler mutlaka kuru temizlemeye verilmelidir.

3. ÇOK AĞIR BATTANİYE VE YORGANLAR

Makinenin kapasitesinden ağır ürünler tambur dengesini bozar ve motora zarar verebilir. Büyük hacimli ürünler için endüstriyel makineler tercih edilmelidir.

4. AYAKKABILAR (ÖZELLİKLE SERT TABANLI OLANLAR)

Spor ayakkabı bazı durumlarda yıkanabilir ancak sert tabanlı veya topuklu ayakkabılar tambura zarar verebilir. Ayrıca ayakkabının yapıştırıcıları çözülebilir.

5. CEPLİ VE KONTROL EDİLMEMİŞ KIYAFETLER

Bozuk para, anahtar, toka gibi küçük metal parçalar makinenin filtresini tıkayabilir ve ciddi hasara yol açabilir.

6. YANICI VEYA KİMYASAL KALINTILI BEZLER

Benzin, tiner, yağ çözücü gibi maddelere maruz kalmış bezler makinede yıkandığında tehlike oluşturabilir.

7. KÖPÜK YASTIK VE HAFIZALI SÜNGER ÜRÜNLER

Memory foam malzemeler makinede parçalanabilir ve hem ürün hem de makine zarar görebilir.