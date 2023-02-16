Çamaşır suyu lekesinden kurtaran çözüm. Silgi gibi temizliyor

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 20:48

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 20:48

Farklı eşyalar üzerinden zorlu lekeleri çıkarmak için pek çok ürün bulunmaktadır. Ancak hiçbir leke çıkarıcı ürün reklamlarında, çamaşır suyu lekesini çıkarma gibi bir durum yer almaz. Fakat pek çok insan bunun nasıl gerçekleştirileceğini de merak etmektedir. Peki, çamaşır suyu lekesi nasıl çıkarılır? Bu konu hakkında işinize yarayacak harika bir içerik derledik;

Çamaşır suyu lekesinin günümüzde çıkmasının mümkün olmadığı kanısı bulunur. Özellikle temizlik yapılırken sıçrayan bu lekeler konusunda pek çok kişi oldukça rahatsızdır. Ancak bu tür lekeler için aslında kolay bir çözüm bulunuyor.

Bu konu hakkında üzülmek ya da eşyaları atmak yerine, gerekli yöntem üzerinden hemen kıyafetlerinizi veya eşyalarınızı çamaşır suyu lekesinden kurtarabilirsiniz.

İlk olarak metil alkol ve biraz pamuğa ihtiyaç duyulur.

* Bir kabın içerisinde sökülmüş olan metil alkole pamuğu batırın.

* Daha sonra metil alkol içeren pamuğu dikkatli şekilde çamaşır suyunun olduğu bölgeye uygulayın.

*Bu şekilde bir gece boyunca bekletin.

Bir sonraki gün baktığınız zaman çamaşır suyu lekesinin kıyafetler ya da halının üzerinden arındığını görebilirsiniz.





ETKİL BİR YÖNTEM DAHA

*Fazla çamaşır suyunu gidermek için alanı soğuk suyla durulayın.

*Biraz karbonat ve suyu karıştırarak kalın bir macun oluşturun.

*Bunu lekenin üzerine eşit şekilde yayın

*Kurumaya bırakın ve ardından nazikçe fırçalayın – eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz.

*Lekeyi nötralize ettikten sonra, aşağıdaki tekniklerden biriyle rengi eski haline getirmeyi deneyebilirsiniz.

Bu iki yöntem sayesinde çamaşır suyu lekesinden kurtulmak mümkün olacaktır.

İŞE YARAMADIYSA HARİKA BİR ÇÖZÜM DAHA VAR

Tüm yöntemleri denemenize rağmen çamaşır suyu lekesinden kurtulamadıysanız gereiye yapacağınız tek bir şey kalıyor. O da kumaş boyası kullanmak. Çamaşır suyu bulaşan kumaşın rengine uygun bir kumaş boyası alarak o bölgeyi boyayabilirsiniz. Böylece çamaşır suyundan kaynaklanan o kötü renkten çok daha kısa sürede sonsuza dek kurtulabilirsiniz.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr