Çamaşır yıkarken neden sirke kullanılmalı? Temizlik uzmanı sırrını verdi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 19:42

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 19:42

Temizlik sirkesinin pek bilinmeyen bir mucizesi daha ortaya çıktı. Bakın çamaşırlarınızı sirkeyle yıkarsanız ne gibi faydaları var. Sizler için sirkenin mucizelerini derledik:

Temizlik uzmanı Driton Dimovski yaptığı açıklamada çamaşır yıkarken neden sirke kullanılması gerektiğini anlattı. Sirkenin bilinmeyen bir çok faydası olduğu öğrenildi.

İnatçı lekelerin ne kadar yıkarsanız yıkayın çıkmamasından şikayetçiyseniz bir de beyaz sirkeye şans vermelisiniz. Bunun için ilk yöntem önce lekeli çamaşırı soğuk suda elde yıkamak, ardından lekenin üzerine biraz beyaz sirke dökmek. Ardından çamaşır makinesinde de normal bir şekilde yıkamak.

Diğer yöntem ise bir sprey şişesine doldurduğunuz beyaz sirkeyi lekenin üzerine sıkıp on dakika kadar bekletmek. Sonrasında ise yumuşak bir fırçayla lekeyi ovarak çıkarmak. Ancak önereceğimiz en etkili yöntem elde sirkeyle yıkamak olacaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE SİRKE KONULURSA NE OLUR?

Kireç çamaşır makinesinin ömrünü kısaltmaktadır. Çamaşır makinenize eklediğiniz beyaz sirke, oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkararak makinenizde biriken kireci söküp atabilir. Bu sayede çamaşır makinenizi ilk günkü gibi verimli kullanmaya başlayabilirsiniz. Çamaşır makinenizin ömrünü uzatmak için mutlaka kireç sökücü kullanmalısınız. Kireç sökücünün yapacağı görevi, beyaz sirke de yapabilmektedir.

KOKU SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Beyaz sirkenin bir mucizesi daha var. Beyaz sirke makinedeki koku sorununu da ortadan kaldırmaktadır. Çamaşırlarınızda hoş bir koku istiyorsanız, sevdiğiniz çiçek özleri yağından birkaç damla olacak şekilde yumuşatıcı gözüne beyaz sirke ile birlikte damlatabilirsiniz. Bu sayede çamaşırlarınız güzel kokacak ve koku sorunu ortadan kalkacaktır.

DETERJAN KALINTILARINI DA YOK EDİYOR

Çoğu zaman yıkadığınız çamaşırların üstünde deterjan izlerinin kaldığına tanık olmuşsunuzdur. Kıyafetlerinizi deterjan kalıntılarından arındırmak için yapmanız gereken tek şey yumuşatıcı kısmına yarım su bardağı beyaz sirke dökmek. Bu sayede çamaşırlarınızdaki deterjan kalıntıları kaybolacaktır.

DERLEME: CUMHURİYET