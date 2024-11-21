Cambridge sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak 'manifest'i seçti

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:23

Güncelleme: 21.11.2024 - 10:31

Cambridge sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak ünlü isimlerin etkisiyle sosyal medyada sıkça kullanılan "manifest" kelimesini seçti. Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, bu kelimenin yıl boyunca sözlükte tam 130 binden fazla kez arandığını ve sosyal medyada kullanımının büyük bir ivme kazandığını belirtti.

"MANİFEST" KELİMESİNİN YÜKSELİŞİ

Nichols, "Manifest" kelimesinin anlamlarının zaman içinde evrildiğine dikkat çekerek, "Bu durum, dilin değişken ve dinamik yapısını bir kez daha kanıtlıyor," dedi. Kelime, Fransızca ve Latince kökenli olup İngilizcede en az 1300’lerden beri "açık" veya "belirgin" anlamında sıfat olarak kullanılıyor. Hatta İngiliz edebiyatının dev ismi William Shakespeare bile "manifest"i isim ve fiil formunda eserlerinde sıkça kullanmıştı.

Bugün ise "manifest" daha çok, bir şeyi hayal ederek ve istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak anlamında kullanılıyor. Bu yeni anlam, bireylerin güçlü bir şekilde inandıkları hayalleri, görselleştirme ve olumlu düşünce ile gerçeğe dönüştürebileceği fikrine dayanıyor.

BİLİMSEL TEMELİ VAR MI?

Cambridge Üniversitesi Sosyal Psikoloji Profesörü Dr. Sander van der Linden, "manifest" etmenin bilimsel bir temeli olmadığını belirtti. Van der Linden, bu düşüncenin psikolojide "büyülü düşünme" olarak adlandırıldığını ve zihinsel ritüellerin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna dair bir yanılsama olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, olumlu düşünme ve hedef belirlemenin faydalarını gösteren pek çok araştırma bulunduğunu ancak bunların "manifest" kavramından farklı olduğunun altını çizdi.

ÜNLÜLERİN "MANİFEST" ETKİSİ

Kelimenin sosyal medyada yaygınlaşmasında dünya çapında ünlü isimlerin etkisi büyük.

Dua Lipa, haziran ayında Glastonbury Festivali’ndeki performansı dahil birçok başarısını "manifest" etmeye bağladı. Lipa, "Manifest etmek benim için çok önemli. Bir şeyleri hayal ederek onları dünyaya getiriyorsunuz ve bilinçaltında bu hedeflere doğru çalışıyorsunuz," diyerek bu kavrama olan inancını dile getirdi.

Simone Biles, olimpiyat şampiyonu jimnastikçi olarak kariyerindeki başarılarını genç yaşta yaptığı hayallerle ilişkilendirerek "manifest" kelimesinin gücüne vurgu yaptı.

"Manifest" Neden 2024 Yılının Kelimesi Oldu?

"Manifest" kelimesinin seçimi, bireylerin hayallerini gerçekleştirme arzusunu ve sosyal medya platformlarında pozitif düşünce akımlarına olan ilgiyi yansıtıyor. Bu trend, özellikle gençler arasında olumlu bir etki yaratırken, kelimenin anlamının farklı disiplinlerde tartışılmasına da zemin hazırlıyor.