Can dostlar PAKOFEST’te buluşacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10-11 Haziran tarihlerinde hayvanseverlerle patili dostları PAKOFEST’te buluşturacak. Pako Sosyal Yaşam Kampüsü’nde düzenlenecek festival kültürel ve sanatsal faaliyetler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle renklenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova’nın Gökdere mevkiinde kurulan Avrupa Birliği standartlarındaki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü hayvanseverlerle patili dostları buluşturacak “PAKOFEST”e ev sahipliği yapacak.
İZMİRLİLER CAN DOSTLARLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEK
10-11 Haziran tarihlerinde saat 11.00 ile 21.00 arasında yapılacak “PAKOFEST” etkinlikleri farklı yaş gruplarına hitap edecek. Kültürel ve sanatsal faaliyetler, eğlenceli aktiviteler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle renklenecek festivalde İzmirlilerin can dostlarla keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.
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