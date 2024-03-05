Çanakkale'den Tacikistan'a ihraç edildi: 50 bin adet...

Çanakkale'den Tacikistan'a 50 bin meyve fidanı ihraç edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:13
Çanakkale'den Tacikistan'a ihraç edildi: 50 bin adet...
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 25 yıldır meyve fidanı üreten yapan firma, bu sene ilk ihracatını Tacikistan'a gerçekleştirdi.

Firma sahibi ziraat mühendisi Osman Okay, AA muhabirine, uzun yıllardır ağırlıklı olarak şeftali, ceviz, nektarin, erik, kiraz ve elma fidanı yetiştirdiklerini, 12 yıldır ihracata yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl Bulgaristan'a yaklaşık 300 dekar alana dikilmek üzere 20 bin ceviz fidanı gönderdiklerini belirten Okay, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'a da fidan ihraç ettiklerini aktardı.

Yağışlar nedeniyle bu yıl ihracata geç başladıklarını dile getiren Okay, "Tacikistan'a gönderdiğimiz 50 bin fidanın hasadını kasım ve aralık aylarında yaptık. Etiket ve sertifikalarını tamamladık, kök temizliklerini gerçekleştirdik. Tacikistan'a ilk olarak badem, erik, nektarın ve kiraz fidanları gönderiyoruz. Tacikistan'da bu yıl ilk dikim 9 bin dekarlık arazinin bir bölümüne yapılacak." diye konuştu.

Okay, bu sene ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de meyve fidanı göndereceklerini ifade etti.

Ürettikleri yıllık yaklaşık 300 bin fidandan yüzde 70-80'ini ihraç ettiklerini bildiren Okay, "Lapseki şeftalisi coğrafi işaret aldıktan sonra katıldığımız tarım fuarlarında yurt dışından çok talep almaya başladık." dedi.

Okay, ihracat için başka ülkelerden talep edenlerle görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere yönelik sertifikalı fidan ve standart aşılı fidan desteklerinin bulunduğunu belirtti.

Lapseki'nin meyve üretiminin yoğun yapıldığı bir ilçe olduğunu vurgulayan Kaçan, şunları kaydetti:

"Lapseki, şeftali ve nektarın üretimi bakımdan birinci sıradadır. Türkiye üretiminin yüzde 60'lık kısmı Lapseki'dedir. Coğrafi işareti aldıktan sonra meyve fidanları dış ülkelerden talep görüyor. Kaliteli ürün üretmek, dekardan fazla ürün almak, üreticiye her zaman ekonomik açıdan fayda getirici adımlarda bulunmak için ilk iş fidandan geçiyor. Fidanı çok önemsiyoruz."


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