Canan Dağdeviren'in sağlık durumu nasıl? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında?

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'in sağlık durumu araştırılıyor. Canan Dağdeviren'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren'in sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...





CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı.

Doktora derecesini Aralık 2014’te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eserdir. Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonunun düşük olduğu zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıkladı.

CANAN DEVİREN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

ABD'de MIT’de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, geçirdiği rahatsızlığın ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçirdiği ciddi sağlık sorununu kamuoyuyla paylaşan 40 yaşındaki fizik mühendisi, 9 Haziran’da beyin kanaması geçirdiğini ve tam 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını duyurmuştu.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci anlatan Dağdeviren, tedavi süresince 964 adet ilaç kullandığını, buna damar yoluyla verilen ilaçların dahil olmadığını anlattı ve hastanede tedavisinin hala sürdüğünü aktardı.