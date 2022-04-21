Canan Ergüder: Kenan ile ölümden döndük
Kısa bir süre önce kanseri atlatan Canan Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, eşi Kenan Ece’yle birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlattı.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlattı.
“MANEVRA YAPMASA KÖTÜ DURUM OLABİLİRDİ”
Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlattı. Yolda yağmura yakalandıklarını ve ölümden döndüklerini ifade eden ünlü oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan’ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı" dedi.
İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan bölümler…
“SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN' SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM”
Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü...
“KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ”
Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum.
Kenan’ın baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor.
İki oyuncunun evli olması bence iyi bir şey… Birbirimizi anlıyoruz.
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