Canan Ergüder'li 'Oğlum' dizisine yeni transfer: Nazan Kesal kadroda
Başrollerini Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Songül Öden, Nihal Yalçın, gibi isimlerin paylaştığı 'Oğlum' dizisinin ekibine usta bir isim daha katıldı. Ünlü oyuncu Nazan Kesal, iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizi, 9 Şubat Çarşamba akşamı ilk kez izleyicilerle buluşmuştu.
Usta oyuncu Nazan Kesal, 9 Şubat Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayan Ay Yapım imzalı "Oğlum" dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kesal dizide, Songül Öden’in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesi olan ‘Perma Canan’ karakterine hayat verecek.
Nazan Kesal dizimizin kadrosuna dahil oldu. Zeynep karakterinin annesini canlandıracak olan Kesal dizide kilit bir role sahip olacak. @KesalNazan @ayyapim @showtv #Oğlum pic.twitter.com/PRzp8gWa2O— Oğlum Dizi (@oglumtvdizi) February 11, 2022
"Oğlum"un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi isimler yer alıyor. Dizinin proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor.
"Oğlum", her çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de izleyicilerle buluşuyor.
OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor. Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.
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