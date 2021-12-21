Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım

21 Aralık 2021 Salı, 14:35

Meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor. Rol aldığı 'Menajerimi Ara' dizisi sırasında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süre kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı.



Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Ergüder, tedavi nedeniyle saçlarına veda etmişti.



YENİ FOTOĞRAF

Geçtiğimiz sene rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf geldi. Önceki gün bir dergi çekiminde objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu karesini yayınladı.

Ergüder'in, "Acaba hangi derginin çekimindeyim? Sürpriz... Pek yakında" ifadelerini not düştüğü paylaşım yaklaşık 75 bin beğeni aldı.

"TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

Daha önce Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım" diye konuşmuştu.

"BU BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL!"

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" ifadelerini kullanmıştı.