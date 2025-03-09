Canan Karatay açıkladı: Sahurda bunu yiyen 12 saat acıkmıyor
Ramazan ayında oruç tutanların en büyük sorunlarından biri, gün boyu açlık ve susuzluk hissiyle başa çıkmak. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay, sahurda tüketilecek doğru besinlerle uzun süre tok kalmanın mümkün olduğunu söylüyor.
Ünlü beslenme uzmanına göre, sahurda basit karbonhidratlar yerine sağlıklı yağlar ve protein açısından zengin gıdalar tercih edilmeli. İşte Canan Karatay’a göre 12 saat boyunca tok kalmanızı sağlayacak mucizevi besinler:
1. Yumurta
Tam bir protein kaynağı olan yumurta, uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler. Haşlanmış, omlet ya da menemen olarak tüketilebilir.
2. Ceviz, Fındık ve Badem
Sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu kuruyemişler, enerji verir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.
3. Tam Yağlı Peynir ve Yoğurt
Probiyotik açısından zengin olan yoğurt ve peynir, bağırsak sağlığını desteklerken tok tutucu özelliğiyle de sahur sofralarının vazgeçilmezi olmalı.
4. Zeytin ve Tereyağı
Sağlıklı yağlar içeren zeytin ve doğal tereyağı, vücuda enerji vererek uzun saatler boyunca açlık hissini önler.
5. Avokado
Lif ve sağlıklı yağ içeriğiyle bilinen avokado, hem besleyici hem de tok tutucu bir meyvedir.
6. Bol Su ve Bitki Çayları
Gün boyunca susuz kalmamak için sahurda bol su içmek çok önemli. Ayrıca rezene veya papatya çayı gibi bitki çayları da mideyi rahatlatır ve gün içinde susuzluk hissini azaltabilir.
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