Canan Karatay açıkladı: Sahurda bunu yiyen 12 saat acıkmıyor

Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:32

Güncelleme: 09.03.2025 - 10:32

Ünlü beslenme uzmanına göre, sahurda basit karbonhidratlar yerine sağlıklı yağlar ve protein açısından zengin gıdalar tercih edilmeli. İşte Canan Karatay’a göre 12 saat boyunca tok kalmanızı sağlayacak mucizevi besinler:

1. Yumurta

Tam bir protein kaynağı olan yumurta, uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler. Haşlanmış, omlet ya da menemen olarak tüketilebilir.

2. Ceviz, Fındık ve Badem

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu kuruyemişler, enerji verir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.

3. Tam Yağlı Peynir ve Yoğurt

Probiyotik açısından zengin olan yoğurt ve peynir, bağırsak sağlığını desteklerken tok tutucu özelliğiyle de sahur sofralarının vazgeçilmezi olmalı.

4. Zeytin ve Tereyağı

Sağlıklı yağlar içeren zeytin ve doğal tereyağı, vücuda enerji vererek uzun saatler boyunca açlık hissini önler.

5. Avokado

Lif ve sağlıklı yağ içeriğiyle bilinen avokado, hem besleyici hem de tok tutucu bir meyvedir.

6. Bol Su ve Bitki Çayları

Gün boyunca susuz kalmamak için sahurda bol su içmek çok önemli. Ayrıca rezene veya papatya çayı gibi bitki çayları da mideyi rahatlatır ve gün içinde susuzluk hissini azaltabilir.