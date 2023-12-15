Canan Karatay haklı çıktı...Ekmekten çok daha değerli
Canan Karatay yaptığı bir açıklamada ekmek yerine ceviz tüketilmesini önermişti. İşte cevizin inanılmaz faydaları...
Prof. Dr. Canan Karatay’ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketimini önermesi yaptı. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.
Profesör, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.
CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?
İngiltere'de yapılan bir araştırmada cevizin faydalarına yer verildi. Life724.com adlı sitedeki içerikte; Cevizin faydaları sıralandı ve Canan Karatay bir kez daha haklı çıktı.
Kalp Sağlığına Faydalı
Ceviz, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve bu da kalp sağlığını destekler. Kan basıncını düşürebilir ve kolesterol seviyelerini dengeleyebilir.
Antioksidan İçeriği
Ceviz, antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve hastalıklara karşı koruyucu olabilir.
Beyin ve Sinir Sistemi Sağlığı
İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını destekleyebilir, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları geliştirebilir.
Bağışıklık Sistemi Güçlendirici
Ceviz, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
Kilo Kontrolüne Yardımcı
Lif açısından zengin olan ceviz, tokluk hissi verir ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
Mineral ve Vitamin Deposu
Magnezyum, manganez, bakır, fosfor, B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin açısından zengin olan ceviz, vücut için önemli besin öğe""
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