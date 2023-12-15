Canan Karatay haklı çıktı...Ekmekten çok daha değerli

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:29

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:29

Prof. Dr. Canan Karatay’ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketimini önermesi yaptı. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

Profesör, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

İngiltere'de yapılan bir araştırmada cevizin faydalarına yer verildi. Life724.com adlı sitedeki içerikte; Cevizin faydaları sıralandı ve Canan Karatay bir kez daha haklı çıktı.

Kalp Sağlığına Faydalı

Ceviz, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve bu da kalp sağlığını destekler. Kan basıncını düşürebilir ve kolesterol seviyelerini dengeleyebilir.

Antioksidan İçeriği

Ceviz, antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

Beyin ve Sinir Sistemi Sağlığı

İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını destekleyebilir, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları geliştirebilir.

Bağışıklık Sistemi Güçlendirici

Ceviz, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı

Lif açısından zengin olan ceviz, tokluk hissi verir ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Mineral ve Vitamin Deposu

Magnezyum, manganez, bakır, fosfor, B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin açısından zengin olan ceviz, vücut için önemli besin öğe""