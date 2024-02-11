Canan Karatay mucize şifayı paylaştı! "Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar"

Uzun ve sağlıklı yaşam için verdiği önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de mucizevi bir şifayı paylaştı. Birçok kişinin burun kıvırdığı hayvansal yağ için Prof. Dr. Karatay, "Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar" dedi. İşte o mucizevi besin...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 15:26
Canan Karatay mucize şifayı paylaştı!
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Hayvansal yağlar, ağır bir tat ve aroma içerdikleri için birçok kişi tarafından sevilmeyen lezzetler arasında yerini alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise içerdiği besin değerleri sebebiyle bu hayvansal yağların üzerinde sıklıkla duruyor. İşte ağrı olan yerleri mucizevi şekilde geçiren besin...

KUYRUK YAĞI NEDİR?

Hayvan omurgasının son kısmında bulunan katı haldeki yağa verilen isimdir. İç yağ ve don yağı olarak da bilinmektedir. Omega yağ asitleri, demir ve potasyum kaynağıdır. Hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olarak bilinmektedir. Düzenli olarak tüketilmesi, kas ve kemik gelişimine katkı sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda, genç yaşlarda kuyruk yağı tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda daha az eklem hastalıklarına rastlandığı ortaya çıktı. Sinir hücrelerinin gelişmesini de destekleyen kuyruk yağı, romatizma, siyatik ve felç gibi rahatsızlıkların da riskini azaltmaya yardımcı olur.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI

  • Kas ve Kemik Gelişimini Destekler
  • Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
  • Kolajen Üretimi Sağlar
  • Kalp Sağlığını Korur
  • Ağrı Kesicidir
  • Boyun Fıtığına İyi Gelir

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