Uzmanlar yanıtladı: Yüz yogası gerçekten işe yarıyor mu?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:16

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:16

Yüz yogası teknikleri, birçok yaşlanma karşıtı trend gibi bir süredir sosyal medyayı fazlasıyla işgal ediyor.

Bu kategorideki videolar, TikTok'ta 2 milyardan fazla kez izlenmiş olmasına karşın, pek çok kişi bunun ne olduğunu, faydalarını ve zararlarını tam olarak bilmiyor.

YÜZ YOGASI NEDİR?

Dermatolog ve sertifikalı yoga eğitmeni Dr. Amy B. Lewis Vogue'a verdiği demeçte, "Yüz yogası, yüz kaslarını sıkılaştırmak ve esnetmek için yapılan egzersizlerin bütünüdür. Genellikle belirli yüz kaslarını hareket ettirmek amacıyla yüzün farklı bölgelerini ovmayı, germeyi veya çekmeyi içerir" diyor.

Yüz yogasının, aslında akupunktur ile paralellik gösterdiğinin altını çizen insan hareketleri uzmanı Neha Gothe ise Global News'e demecinde, "Bu yoga yapmaktan çok yüzünüze masaj yapmaktır" diyerek, uygulamanın asıl niteliğine vurgu yapıyor.

GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Yüz yogasının savunucuları, uygulamanın yüze genç bir ışıltı verdiğini kırışıklıkları önlediğini, yüzünüzü ve boynunuzu kaldırıp şekillendirdiğini ve bunların tümünün, "yaşlanma karşıtı sonuçlar olduğunu" iddia ediyor.

Northwestern Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 2018 yılında bu iddialardan herhangi birinin doğru olup olmadığını öğrenmek için bilimsel bir araştırma başlattı.

Ekip, yaşları 40 ila 65 arasında değişen 27 katılımcıyı sekiz hafta boyunca her gün 30 dakika boyunca yüz egzersizleri yapacakları bir deneye tabii tuttu. Sekiz haftanın ardından katılımcılar, 12 hafta boyunca gün aşırı egzersiz yaptı. Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcılar 20. haftanın sonunda, neredeyse üç yaş daha genç göründüler. Yazarlar, yüz egzersizlerinin "orta yüz ve alt yüz dolgunluğunu iyileştirdiği" sonucuna vardılar.

KANITLAR YETERLİ DEĞİL...

Bilim insanları buna karşın, sonuçların genelleştirilemeyeceğini düşünüyor. Zira katılımcı sayısı azdı ve sadece orta yaşlı kadınlardan oluşuyordu ve katılımcılardan 11'i çalışma sonlanmadan ayrılmıştı.

Ayrıca çalışma bittikten sonra katılımcılardan herhangi birinin rejimi bırakıp bırakmadığı, bıraktıysa herhangi bir faydasının kalıp kalmadığını görmek için bir takip yapılmamıştı.

Başka bir deyişle, sosyal medyada ortaya atılan "yaşlanma karşıtı etkilere dair iddiaları destekleyecek çok az sağlam bilimsel kanıt vardı."

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Dermatolog Dr. Shilpi Khetarpal, Cleveland Clinic'e verdiği demeçte, "Birisi yüksek motivasyona sahip değilse, bu yüz egzersizlerini uzun bir süre boyunca sürdürmek ve bu sonuçları elde etmek zordur" diyor. Yine de bu, yüz yogasının hiç işe yaramayacağı anlamına gelmiyor.

Temelde, bazı faydaları var; örneğin, ince çizgileriniz, uygulamaya devam ettiğiniz sürece görünmez olabilir.

Ayrıca yüz masajı, kas gerginliğini gidermeye ve bölgeye yönelik kan akışını uyarmaya yardımcı olabilir. Bu da bazı insanların, yüz yogası sonrası yüzlerinde gördüğü "parıltıyı" açıklayabilir.

Masaj terapisti Vickie Bodner Cleveland Clinic'e yaptığı açıklamada, "Bir bölgeye kan akışı sağladığınızda, kılcal damarlarınız (kan damarları) hareket eder, bu da kasların gevşemesini ve sıvıların hareket etmesini sağlayabilir" diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Bazen insanların göz altları ya da sinüs bölgeleri şişer. Yüzünüze masaj yapmak, istenmeyen sıvıları atmanıza yardımcı olabilir..."

YAZARIN NOTU

Özetle: Eğer kendinizi iyi hissettiriyor ve rahatlamanıza yardımcı oluyorsa, yüz yogası sizin için uygun olabilir. Eğer bununla uğraşmak istemiyor, fakat cilt kırışıklıklarından endişeleniyorsanız, içiniz rahat olsun, hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz.

Bu makalenin içeriği profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmez. Tıbbi durumlarla ilgili sorularınız için her zaman kalifiye bir sağlık uzmanına danışınız....