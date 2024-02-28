Canan Karatay mucizeyi açıkladı! Bağışıklık sisteminiz taş gibi olacak...

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:57

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:57

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı son açıklamada, uzun yıllardır kullanılan ve evlerimizde yaygın olarak bulunan bir gıdanın bağışıklık sistemine olumlu etki ettiğini belirtti. İşte o mucizevi besin...

KEKİK NEDİR?

Keskin kokusu ile dikkat çeken bir bitki olan kekik daha çok yemeklerde et ürünlerinde tercih edilir. Latince adı “Thymus” olarak bilinen kekiğin anavatanı Akdeniz olarak bilinir.

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Adet ağrılarının hafiflemesinde kolaylık sağlar. Ayrıca düzensiz adet problemi yaşayanlar için de faydalıdır.

Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Kekik, çay şeklinde tüketildiğinde öksürüğü yatıştırmada etkilidir.

Sakinleştirici etki yaratır.

Virüslere karşı kalkan oluşturur. Hepatit, Zona, HPV gibi virüslere karşı direnç gösterir.

Sindirim sistemini korur. Özellikle bağırsak sağlığına olumlu etkileri vardır.

Bağışıklık sistemini korumaya destek olur.

Kalp ritminin düzenlenmesini sağlayarak kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur.

Anemiyi önlemeye yardımcı olur.

Yağ yakımını hızlandırmayı kolaylaştırır.

Kan basıncını düşürür.

İştah açıcı özelliği vardır.

Diş eti problemlerinde de düzenli kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar verir.

Bronşit tedavisinde kullanılır.

Enerji ve güç verir. Roma askerlerinin savaşa gitmeden önce güç toplamak için kekik banyosu yaptığı bilinir.

Romatizma problemi olanlar ağrı olan bölgeye kekik yağı sürerek bu bölgelerin rahatlamasını sağlayabilir.

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?