Canan Karatay'da öneriyor.. Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli

Yayınlanma: 13.04.2023 - 21:11

Güncelleme: 13.04.2023 - 21:11

Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini belirtek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Karatay açıklamasında “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer'i önler, Parkinson'u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer'i önleyicidir'' ifadelerine yer verdi.

ZEYTİNYAĞI KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Öte yandan zeytinyağının şaşırtıcı bir faydası daha tespit edildi. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre zeytinyağı kabızlığı da önlüyor. Kabızlığa karşı 1 çorba kaşığı zeytinyağı tüketmek yeterli oluyor.

ZEYTİNYAĞININ DİĞER FAYDALARI

Doğanın mucizelerinden biri olan zeytinden elde edilen zeytinyağı, düzenli tüketildiği takdirde metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağlar.

Vücutta meydana gelen iltihapları azaltırken yenilerinin oluşmasını engeller.

Felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

Zihinsel fonksiyonları desteklediği için Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olur.

Tip 2 diyabet hastaları tarafından kullanıldığında fayda sağlar.

Kalp sağlığını destekler.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcıdır.

Sindirim sistemini düzenlemede etkilidir.

Kanserli hücrelere karşı koruma etkisi gösterir.

Bağırsak sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Hücre duvarlarını destekleyerek güçlendirir.

Karaciğer dostudur. Karaciğerin temizlenmesinde etkili rol oynar.

Kemiklerin güçlenmesinde etkilidir.

Cilt ve saç sağlığı için olumludur.

Cilt hücrelerini yenileyerek yaşlanmanın belirtilerini azaltır.

Safrada taş oluşmasına engel olur.