Canan Karatay'dan öneri.. 1 damlası bile ağız kokusunu geçiriyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 22:47

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 22:47

Ağız kokusu, oruç tutan bir çok kişi için sorun olabiliyor. Canan Karatay'ın ağız kokusuna karşı yapmış olduğu öneriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. CNN Türk'te yer alan bir içerikte; Canan Karatay'ın ağız kokusuna karşı önerdiği mucize karışımla ilgili formül paylaşıldı.

Sahur vaktinde tüketilen her besin ertesi gün oruç süresini etkiler. Canan Karatay, bu yüzden sahurda tüketilen besinlerin önemine dikkat çekti.

Midenin uzun süre boş olması, ağızdaki sıvının azalması ve hava nedeniyle bakterilerin ağızda artması, bağırsaklardaki besin atıkları ve daha birçok durum ağız kokusuna neden olur.

Canan Karatay bunları tek sefer de önlemek için bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın.

Tüm karışım bitene kadar tüketin. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışarak besin atıklarının kalması önlenir. Vücudun sıvı oranı artar böbreklerin fonksiyonel işlevi bozulmaz.

Ağız içindeki bakteriler bal sayesinde artış göstermez. Ayrıca mide asidi gün boyu dengelenir. Yemek borusundan mideye ve bağırsaklara kadar temizleyen yoğurt bal limon karışımı sayesinde oruç süresinde ağız kokusu yaşanmaz.

Diş aralarında biriken atıklarda ağız kokusuna neden olacağından diş fırçalamayı ve iftar sahur arasında 2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin.

AĞIZ KOKUSUNUN OLUŞMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Öte yandan Cumhuriyet'in derlemesine göre; Ağız kokusunu önleyen bir kaç formül daha bulunuyor. İşte yapmanız gerekenler.

İftarda ve sahurda bol bol mutlaka su tüketin. Çok su içmek dilinizin kurumasını engelleyerek; ağız içindeki bakterileri minimumda tutar, tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu da böylelikle azaltır. Domates, kereviz, pırasa, maydanoz, elma gibi su içeriği bol olan sebze ve meyveleri tüketmeye dikkat edin. Ve mutlaka lokmalarınızı iyi çiğneyin

