Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:47

Kelliğin insülin eksikliğiyle bağlantılı olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, D vitamini ve Omega 3 yetersizliğinin de kelliğe yol açtığını açıkladı.

Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu ifade eden Karatay, ''Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir" dedi.

Canan Karatay, saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için ise şu önerilerde bulundu:

''Erkekler bol bol terayağ, zeytinyağı ve omega 3 alsınlar. Bol bol D vitamini takviyesi yapsınlar ve B 12'lerine baksınlar, bütün bunlar birden bire olmaz.

Gençlerde daha çabuk olabilir ama sabırla o göbek gittikten sonra saç çıkmaya başlıyor. Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın."