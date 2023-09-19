Canan Karatay uyardı: Bu meyveleri sakın evinize sokmayın!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:22

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:22

Prof. Dr. Canan Karatay, yurtaşları uyardı. Şeker hastalığıyla ilgili önlem alınmasını gerektiğini açıklayan Karatay, bazı meyvelerden uzak durulması gerekitiğinin altını çizdi. Peki, bu meyveler neler? İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Canan Karatay, ürik asit ve trigliserid yüksekliği nedeniyle kavun, karpuz, incir ve üzüm gibi meyvelerin dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kayısının zerdaliye göre daha yüksek bir şeker içeriğine sahip olduğunu belirterek, "Mümkünse zerdali tercih edin" dedi. Karatay, sadece hasta insanların değil, sağlıklı insanların da bu dört meyveye dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

ŞEKER HASTALARI HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİ?

Şeker hastalarının meyve tüketirken dikkate almaları gereken önemli faktörler bulunmaktadır. Şeker hastaları, meyve seçimini yaparken meyvenin şeker içeriği, lif içeriği ve glisemik indeksine dikkat etmelidirler. Aşağıda şeker hastalarının tüketebileceği meyvelerden bazıları şunlardır;

Kızılcık: Kızılcık, düşük kalori, yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle bilinir. Şeker hastaları için faydalı olabilir.

Çilek: Çilek, düşük şeker içeriği ve yüksek lif içeriği nedeniyle şeker hastaları için uygun bir seçenektir.

Avokado: Avokado, sağlıklı yağlar, lif ve düşük karbonhidrat içeriği ile şeker hastaları için mükemmel bir seçenektir.

Şeftali: Şeftali, düşük kalorili ve lif açısından zengin bir meyvedir. Glisemik indeksi düşüktür.

Erik: Erik, şeker hastaları için uygun bir seçenek olabilir çünkü glisemik indeksi düşüktür.

Ahududu: Ahududu, düşük karbonhidrat ve yüksek lif içeriği ile kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Şeker hastaları meyve tüketirken her zaman porsiyon kontrolüne dikkat etmelidirler. Ayrıca, meyveleri diğer sağlıklı gıdalarla dengelemek de önemlidir ve doktorlarına veya bir beslenme uzmanına danışmaları faydalı olabilir.