Canan Karatay'ın 'Dubai çikolatası' açıklaması gündem oldu: 'Yesinler, kanser olsunlar'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:31

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:32

Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel Programı'na konuk oldu.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Karatay, bu kez son günlerin favorisi konumundaki Dubai çikolatasını değerlendirdi.

"FİRMALARIN ÜRETTİĞİ BİR ZEHİR"

Fabrikalarda üretilen her gıdanın bir zehir olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dr. Karatay, "Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, hastalansınlar, kanser olsunlar” dedi.

“İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı” diyen Canan Karatay, “Yapay zeka şeytandır” yorumuyla da gündem oldu.

"YESİNLER, KANSER OLSUNLAR"

Milyonlarca kişinin sağlığını ilgilendiren pek çok konuya açıklık getiren Prof. Dr. Karatay, "Dubai çikolatası" ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler. İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık. Bunu artık kabul etmek lazım."

HPV VE GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

Aşılara ilişkin de konuşan Prof. Dr. Karatay, şu iddialarda bulundu:

"Grip her zaman olur, zaman zaman yoğun olur. Direncimizi güçlü tuttuğumuz sürece hastalanmayız. Grip virüslerinin aşısı olmaz. Çocuklukta yapılan aşılara bir şey demiyorum, onlar hakikaten salgınları önlemiştir ama grip aşısı eğer her sene yapılıyorsa o halde aşı aşı değil demektir çünkü bu aşı diye hazırladıkları sıvılar 3 sene önceki virüslere ait. Çok büyük yan etkileri oldu, oto immün hastalıklar, covid aşısından sonra kanserler, zona, cilt hastalıkları, otizm çok arttı. Pıhtılar, ani ölümler, felçler çok fazla arttı, gençlerde bile hiç görmediğimiz kalp krizini görmeye başladık. Çok yeni bir çalışma geldi, dün okudum. Diyor ki ‘HPV aşılarının yaptığı bütün yan etkiler bugün covidin yaptığı yan etkilerin aynısıdır’ deniyor."

"DOĞRUYU KONUŞUYORUM, DOĞRU EĞİLMEZ"

Kış aylarında dikkat edilmesi gerekenler konusunda da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Karatay, sözlerine şöyle devam etti:

"Kış aylarında önerim; sokaklarda dolaşacaklar, açık hava çok önemli. Hava soğudu diye evlere kapanmayacaklar, evler havalanacak. Aşı denilen sıvılar taşınırken soğuk zincirde taşınıyor, neden; artık aklınızı başınıza alın, soğuk hastalandırmaz. İmam-ı Azam diyor ki ‘Eğer bütün oklar size geliyorsa siz haklısınız’. Ben doğruyu konuşuyorum, doğru eğilmez, doğrunun bir huyu vardır, her zaman ortaya çıkar. ‘Senin annende kanser var, sen de olacaksın’ böyle bir şey yok, genetik diye bir hastalık yok.

Doğuştan olabilir fakat oto immün hastalıklar, kronik dejeneratif hastalıklar genetik olmaz. Oto immün hastalıkları oluşturanlar nelerdir, bunu sorgulamamız lazım. Şeker hastalığı tip 1, tip 2 hepsi oto immün, bunları yapan sebeplerin ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. 3 kitabım Harvard Kütüphanesi’ne bilimsel ve de halk sağlığına faydası olduğu için Türkçe olarak kabul edildi. ’Onu niye dinliyorsunuz’ diye endüstrinin malum bölümünün karalaması devam etmekte. Hatta bana gelen hastalarıma doktorlar ‘O kadına niye gidiyorsunuz, diploması bile yok’ diyorlar, 4 diplomam var."