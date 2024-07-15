Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:01

Güncelleme: 15.07.2024 - 16:03

Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a yerleşen Caner Özyurtlu, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Peki, yaptığı açıklamalarla gündem olan Caner Özyurtlu kimdir? Caner Özyurtlu kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

Türk oyuncu, senarist, film yönetmeni ve yapımcısı Caner Özyurtlu, İstanbul'da 23 Mayıs 1986 tarihinde doğdu. Subay bir babanın oğlu olan Özyurtlu, İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun oldu ve ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden eğitim aldı. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde yer alarak kariyerine başladı.

Kariyeri:

2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte "AC Film" yapım şirketini kuran Özyurtlu, sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. 2024 yılında Yunanistan'a taşındığını açıklayan Özyurtlu, oyunculuk kariyerinde önemli projelere imza atmıştır.

Özel hayatı:

Özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmek istemeyen Caner Özyurtlu, 2013 yılında film yapımcısı Müge Özen ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Bulut adında bir çocukları bulunuyor.

CANER ÖZYURTLU'NUN YER ALDIĞI PROJELER NELERDİR?

Caner Özyurtlu, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle "Elveda Rumeli" dizisindeki performansıyla tanınan Özyurtlu, izleyicilerin sevgisini kazanmıştır.

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