Yayınlanma: 03.05.2023 - 23:30

Güncelleme: 03.05.2023 - 23:30

Canı aniden pizza çekenler için sadece 15 dakikada hazırlanan kolay pizza.. En sevilen lezzetlerden biri olan pizzayı bu tarifle hemen yapabilirsiniz.



Cumhuriyet.com.tr'de yer alan bir içerikte; Sadece 15 dakikada yapılan pizzanın tarifi paylaşıldı. 15 dakikada hazırlayabileceğiniz basit bir pizza tarifi verebilirim. İşte malzemeler ve yapılışı:

**Malzemeler:**

- 1 adet lavaş ekmeği

- 2 yemek kaşığı domates sosu

- 1 tutam rendelenmiş kaşar peyniri

- 4-5 dilim sucuk

- 1 adet domates

- 1 adet yeşil biber

- Tuz, Karabiber, kekik

**Hazırlanışı:**

1. Fırını 200 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

2. Lavaş ekmeğini fırın tepsisine yerleştirin.

3. Domates sosunu ekmek üzerine sürün.

4. Rendelenmiş kaşar peynirini ekmeğin üzerine serpin.

5. Sucuk dilimlerini ekmek üzerine yerleştirin.

6. Domatesi ve yeşil biberi küçük küçük doğrayın ve ekmek üzerine serpin.

7. Tuz, karabiber ve kekik gibi baharatları serpin.

8. Hazırladığınız pizzayı fırına verin ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

9. Pişen pizzayı fırından çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

**Püf Noktaları:**

- Pizzanın üzerine eklemek istediğiniz malzemeleri isteğe göre değiştirebilirsiniz.

- Pizzanın üzerine baharat yerine baharatlı soslar da ekleyebilirsiniz.

- Pizzanın daha lezzetli olması için fırında pişirirken, ara sıra kontrol ederek, yanmamasına özen gösterin.