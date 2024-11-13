Canlı olma ihtimali olan yeni bir "Dünya" keşfedildi! 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulundu

Yayınlanma: 13.11.2024 - 14:48

Güncelleme: 13.11.2024 - 14:48

California Üniversitesi’nden araştırmacılar, 4.000 ışık yılı uzaklıkta, ölü bir yıldızın yörüngesinde dönen Dünya benzeri bir gezegen keşfetti. KMT-2020-BLG-0414 adı verilen bu gezegen, Güneş Sistemi’nin gelecekteki olası kaderine dair önemli bilgiler sunuyor. Bu çarpıcı keşif, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

YENİ BİR DÜNYA KEŞFEDİLDİ

Keck Teleskobu ile incelenen KMT-2020-BLG-0414, bir beyaz cüce yıldızın yörüngesinde dönen kayalık bir gezegen. Dünya’nın iki katı büyüklüğündeki bu gezegen, aynı sistemde yer alan ve Jüpiter’in 17 katı kütleye sahip bir kahverengi cüceyle birlikte bulunuyor. Bu keşif, evrenin farklı köşelerindeki gezegen sistemlerinin, Güneş Sistemi’nin gelecekte nasıl bir dönüşüm geçirebileceğine dair ipuçları taşıdığını gösteriyor.

DÜNYANIN OLASI KADERİ

Araştırmacılar, Güneş’in yaklaşık 6 milyar yıl içinde bir kırmızı deve dönüşerek Merkür ve Venüs’ü yutacağını, Dünya’nın ise hayatta kalma şansının belirsiz olduğunu söylüyor. Eğer Dünya bu süreçte yok olmazsa, yörüngesi iki katına çıkarak soğuk ve yaşam için elverişsiz bir hale gelebilir. Ancak daha kritik bir gerçek, Dünya’nın yaklaşık 1 milyar yıl içinde okyanuslarının buharlaşmasıyla yaşanabilirliğini kaybedecek olması.

HAYATTA KALMA İHTİMALİ

Araştırmanın baş yazarı Keming Zhang, “Dünya’nın kırmızı dev sürecinden kurtulup kurtulamayacağı konusunda net bir görüş birliği yok. Ancak yaşamın bu dönemde devam etmesi, özellikle Güneş’in çevresel etkileri göz önüne alındığında oldukça zor” dedi.

UC Berkeley’den Jessica Lu ise, “Bu sistem, Güneş’in kırmızı dev evresinden sağ çıkmış olabilecek bir gezegenin varlığını gösteriyor. Belki de bu gezegen, bir zamanlar Dünya’ya benzer koşullara sahipti” açıklamasında bulundu.