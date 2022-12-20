Canlı yayında açıkladı: Müge Anlı doğum gününde ölümden döndü
Ünlü sunucu Müge Anlı bugün çıktığı canlı yayın programında ölümden döndüğünü açıkladı. Anlı, "Dün sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım" dedi.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı dün 49. yaş gününü kutladı. Anlı bugünkü canlı yayında çok büyük bir kaza geçirdiğini söyledi.
ÇOK BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM
Müge Anlı, "Dün sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım" dedi.
Ailesinin endişelendiğini ifade eden Anlı, "Evdekiler bile dediler ki Tuğba o kadar mutlu oldu ki onun duaları seni korudu" dediler.
KANSER HASTASI TUĞBA İÇİN TEDAVİ PARASI TOPLANDI
Kanser hastası Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını kayınbiraderi Ezel Bayrak heba etmişti. Müge Anlı'nın izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti. Kaza atlatan Müge Anlı, kendisini Tuğba'nın dualarının koruduğunu ifade etti.
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