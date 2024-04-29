Canlı yayında kamyon çarptı! 'Enerji içeceği' videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Neşet Turan hayatını kaybetti
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için 8 gün önce 2 arkadaşıyla yola çıkan Neşet Turan'a (36), yol kenarında yürürken canlı yayın yaptığı sırada kamyonet çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Turan hayatını kaybetti. Turan’a çarpıp ölümüne neden olan aracın sürücüsü Bayram Çelebi (71), jandarma tarafından evinde gözaltına alındı. Turan, sosyal medyada çektiği 'enerji içeceği' videolarıyla biliniyordu.
Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı.
2 arkadaşı ile güzergah boyunca ilerleyen Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı.
Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şoför jandarma tarafından aranıyor.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Neşet Turan’a çarpıp ölümüne neden olan aracın kamyonet olduğu belirlendi. Sapmaz köyünde oturan sürücü Bayram Çelebi (71) jandarma tarafından evinde gözaltına alındı.
Çelebi'nin ilk ifadesinde bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, “Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup bakardım. Evime gidip uyudum'' dedi.
Çelebi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'YÜRÜYEN ADAMLAR'
Kazada yaşamını yitiren Turan'ın ise beraberindeki 2 arkadaşıyla 'Yürüyen adamlar' adı altında sosyal medyada fenomen oldukları ve gezmek için İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Turan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.
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