Canlı yayındaki epilepsi krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü üstlendiği Al Sana Haber programında Bahar Candan ile gazeteci Başak Çokan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında epilepsi nöbeti geçiren Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.
YouTube'da canlı olarak yayınlanan Al Sana Haber programında tartışma çıktı. Programda Bahar Candan'ın aylık gelirinin konuşulduğu sırada gazeteci Başak Çokan araya girince gerilim arttı.
“AYLIK GELİRİM 160 BİN TL’DEN FAZLA”
Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan, "Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.
"SANA TAHAMMÜL ETMEYE ÇALIŞIYORUM"
Araya giren Başak Çokan ise "Ben ağladığımda çantamdan dolar getirin gözyaşını silsin dediğin için kınandın. Ben sinirli bir insan değilim ama sen de hayal dünyasında yaşama. Ben burada gözyaşı dökerken senin 'çantamdan dolar getirin' demen çok ahlaksızca bir davranış. Sana tahammül etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından epilepsi hastası Çokan, canlı yayında fenalaştı. Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin" sözleri endişe yarattı. Ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.
İlgili Haberler
- A Haber'e canlı yayında soğuk duş: Kameraman açıyı değiştirdi
- Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Yarın tüm okullarda tatbikat var!
- Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe planı
- Putin’in Avrupalı dostları kimler?
- Müslüm Baba, 59 yıllık ömrüne 81 albüm, 38 film sığdırdı
- 'Enflasyon koptu sırada dolar var!'
- Atabay'dan 'zeytin genelgesi'ne tepki
- POMEM mülakat yerleri açıklandı
- Eski başkanlardan şampiyonluk temennisi
- Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması
- Ekrem İmamoğlu uyarısını tekrarladı