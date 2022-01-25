A Haber'e canlı yayında soğuk duş: Kameraman açıyı değiştirdi

İstanbul'un büyük bir kısmını esir alan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bu sırada İstanbul'da kar yağışı altında canlı yayın yapan A Haber ekibi, sürücüden aldığı cevap karşısında kamera açısını değiştirmek zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 15:53
A Haber'e canlı yayında soğuk duş: Kameraman açıyı değiştirdi
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte ulaşım felç oldu. Binlerce yurttaş yolda kaldı. İstanbul Havalimanı dahil İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı. 

Bu sırada İstanbul'da kar yağışı altında canlı yayın yapan A Haber ekibi, sürücülere mikrofon uzattı. Bir sürücü kendisine mikrofon uzatılması üzerine "Abi sen A Haber misin?" diye sordu. "Evet" cevabını alması üzerine "Sen yalansın abi" ifadesini kullandı. 

KAMERANIN AÇISI DEĞİŞTİ

Söz konusu tepki üzerine kameramanın açısını değiştirdiği görüldü. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.


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