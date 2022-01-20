Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı
'Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaşadığı sağlık sıkıntısını ilk kez açıkladı.
'Tatlı Sert' programıyla ekranlara gelen Müge Anlı, bu kez sağlık sorunuyla gündemde. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Anlı'nın , programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince bu konuda bir yorumda bulundu.
Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.
İŞTAHSIZLIK VE ZAYIFLAMA
Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti.
ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?
Şeker hastalığı, ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeri nedeniyle gelişen hastalık tür ve gruplarına genel olarak verilen isimdir.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ'den Covid-19 uyarısı
- Benzine büyük zam iddiası
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Otoyolda 900 araç mahsur
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!