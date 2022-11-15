Cansel Elçin'in Taksim'deki terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Cansel Elçin'in, tüm Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Elçin, paylaşımında aynı karede olduğu öğrenciler arasında yaralananların olduğunu belirterek, "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde pazar günü saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Saldırının gerçekleştiği sıralarda ünlü oyuncu Cansel Elçin'in de Taksim'de olduğu, etkinlikte bir araya geldiği öğrenciler arasında yaralananların olduğu ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, saldırıdan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu açıklayarak, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.
AYNI KAREDE OLDUĞU ÖĞRENCİLER YARALANDI
Öğrencileriyle birlikte fotoğrafını da paylaşan Elçin, İstiklal'deki saldırıda yaralanan yurttaşlar arasında katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyleyerek "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.
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