Ünlü şarkıcı Cansever'in sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Cansever kimdir, nereli? Cansever sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde doğdu. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri hâline geldi. Gerçek adı Dzansever Dalipova Cansever olan Cansever daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetti.

2018 senesinde Barış ile yaptığı Son Ütücü isimli düetiyle tekrar müzikseverlerle buluşan Cansever 2019 senesinde ise Kobra Murat & Dj Yılmaz'la beraber Havalı Geliyor şarkısını seslendirdi.

CANSEVER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Almanya’da yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, çektiği video ile sevenlerine seslendi:

Cansever, daha iyi hissettiğini belirterek "Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet" dedi.