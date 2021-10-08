Cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu

08 Ekim 2021 Cuma, 17:54

Ölü bulunan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey, yetkililerin eşinin ölümüyle ilgisi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından bir hafta sonra ABD'nin Florida eyaletindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Thomas Sharkey kendini silahla vurarak öldürdüğü iddiası yer aldı. Sharkey'in ölü bulunduğu dairenin kızına ait olduğu belirtildi.

Eşinin ölümündeki tek şüpheli olduğu düşünülen Thomas Sharkey hakkında 29 Eylül'de tutuklama emri çıkmıştı.

Thomas Sharkey eşinin ölümünün ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Mutlu değildi. Stresliydi. Güç vermek için ona sarılırdım. Harika bir kadındı. Efendim, eşim harika bir kadındı. Gerçekten öyleydi. Her şeyin hep başka yönleri vardır. "

"Onu tutan, kucaklayan ve tekrar ayağa kaldıran bendim. Bu korkunç. İnsanlar bolca saçma sapan laf ediyor. Ölüm tehditleri falan alıyorum."

NE OLMUŞTU?

26 yaşındaki Instagram fenomeninin cesedi, geçen yıl 28 Kasım'da Houston'da bir otobanda çıplak halde bulunmuş, akabinde Sharkey, Teksas'tan kaçarak Georgia'ya taşınmıştı. Çiftin o dönemde sorunlar yaşadığı ve tartıştığı düşünülüyordu.

Dedektifler kadının ölümünün boğma yoluyla cinayet olduğu hükmüne varmıştı.

Sharkey, tüm iletişim kanallarını açık tutarak dedektiflerle işbirliği yaptığını söylemişti. New York Daily News'e göre dedektifler, Sharkey'in soruşturma için gereken DNA örneğini vermediğini söyledi.

Eşinin ölümünden kısa süre sonra Sharkey, sosyal medyada 26 yaşındaki kadını takip eden bazı kişilerden ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Alexis'in hayranları, kaybolduktan iki gün sonra ölü bulunan fenomenin ölümüyle ilgili olarak Sharkey'i suçlamıştı.