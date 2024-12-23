'Cansız Manken' Vahe Kılıçarslan hakkında hapis istemi!
Trafik kazasında yüzde 67 engelli kalan Olcay Emine Yıldırım, 'Cansız Manken' lakaplı Vahe Kılıçarslan hakkında hem hapis cezası hem de 5 milyon TL’lik tazminat davası açtı.
İşletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım (45), 15 Temmuz 2023’te Afyon’da yaşanan trafik kazasında araçlarına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia ettiği sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan hakkında şikâyetçi oldu.
Akşam'da yer alan habere göre, kazanın ardından yürütülen soruşturmada, Yıldırım’ın yüzde 67 oranında engelli kaldığı belirlendi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Kılıçarslan hakkında 2 ayrı suçtan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.
Yıldırım’ın avukatı Handan Bakbak, müvekkilinin kazanın ardından felç kaldığını ve mesleğini yapamaz hale geldiğini belirterek, “Müvekkilim, kazadan sonra çocuğuna bile sarılamıyor” dedi.
Bakbak, ayrıca 5 milyon TL’lik tazminat davası da açtıklarını açıkladı.
Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.
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