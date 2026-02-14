Cardi B, sahnede sandalyeden düştü: Trump yönetimine göndermesi gündem oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, cuma günü Las Vegas'taki Little Miss Drama Turnesi sırasında bir sandalyeden düştü.

Şarkıcı, ardından hükümete yönelik bir başka eğlenceli göndermede bulundu. Yere yığılıp kalkarken, "O ben değildim, hükümetti" dedi.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

33 yaşındaki Amerikalı rapçi, bir sandalyenin arkasına oturarak dans performansını sergilemek istedi.

Ancak ünlü şarkıcı sandalye altından kayınca yere düştü.

Düşüşü gülerek geçiştiren Cardi, hatasını küçük bir hareketle gizlemeye çalıştıktan sonra hızla ayağa kalktı.

Yere yığılıp kalkarken, "O ben değildim, hükümetti" dedi.

Bu, Cardi B'nin ilk siyasi eleştirisi değil; zira Cardi B, bu ayın başlarında sosyal medyada federal yetkililerle girdiği karşılıklı atışma ile de gündem oldmuştu.