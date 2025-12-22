Cumhuriyet Gazetesi Logo
Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 9 bin kişi izledi

22.12.2025 15:12:00
DHA
Muğla’da yaralı bulunup tedavi edilen ve uydu takip cihazıyla denize bırakılan caretta caretta Cumhuriyet, 13 ayda yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek Yunanistan açıklarına ulaştı. Cumhuriyet’in göç rotasını gösteren harita ise 9 bin kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Image

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor.

Image
2024 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Cumhuriyet' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen iribaş cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 30 Ekim 2024'te İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede 'Cumhuriyet', 10 bin kilometre yol katederek, Yunanistan açıklarına ulaştı. 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren harita, 13 ayda 9 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

